Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Kentteki meydanlardan ve alanlardan görüntüler Sahil bandından görüntüler MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kentteki meydanlardan ve alanlardan görüntüler

Sahil bandından görüntüler MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Mersin'de, sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları boş kaldı. Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Parkı'nda ise sessizlik hakim oldu.

Kaynak: AA