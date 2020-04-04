Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki sakinlik Belediye otobüslerinde maske takan vatandaşlar Emniyet görevlilerinin kimlik kontrolü yapması Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro girişi Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyorANKARA -...
04.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:36
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki sakinlik
Belediye otobüslerinde maske takan vatandaşlar
Emniyet görevlilerinin kimlik kontrolü yapması
Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro girişi Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
ANKARA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Ankara'da da çağrılara uyulması sonucu normalde akşam saatlerinde de yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı boş kaldı.
Kaynak: AA