Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Ankara Ulus meydanı Antalya kent merkezinden havadan görüntüler Malatya kent meydanı Samsun kent meydanı Trabzon kent meydanı ANKARA/ANTALYA/MALATYA/SAMSUN/TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda...
04.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:57
Antalya kent merkezinden havadan görüntüler
Malatya kent meydanı
Samsun kent meydanı
Trabzon kent meydanı ANKARA/ANTALYA/MALATYA/SAMSUN/TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
Kaynak: AA