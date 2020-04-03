Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı, D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında ciddi azalma yaşandı, trafikteki araçların büyük bölümünü kamyon ve tırlar oluşturdu. Kocaeli'de kentin simgelerinden tarihi Fevziye Camisi'nin parkı ve Kent Meydanı ile en işlek yaya güzergahını oluşturan "Yürüyüş Yolu" sakin günlerinden birini yaşadı.

Kaynak: AA