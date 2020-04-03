Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - TOKAT GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: "Evde kal" çağrısı Cumhuriyet Meydanından görünüm TOKAT - Tokat'ın en işlek yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve Meydan bölgesinde vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: "Evde kal" çağrısı Cumhuriyet Meydanından görünüm TOKAT - Tokat'ın en işlek yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve Meydan bölgesinde vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uydu. Niksar ilçesinde de yollara "Evde kal" yazısı yazıldı. Kaynak: AA