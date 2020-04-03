Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - TOKAT
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: "Evde kal" çağrısı Cumhuriyet Meydanından görünüm TOKAT - Tokat'ın en işlek yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve Meydan bölgesinde vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uydu.
03.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:12
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
"Evde kal" çağrısı
Cumhuriyet Meydanından görünüm TOKAT - Tokat'ın en işlek yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve Meydan bölgesinde vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uydu. Niksar ilçesinde de yollara "Evde kal" yazısı yazıldı.
Kaynak: AA