Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Aydın-Denizli karayolundaki trafik sakinliği Kent merkezindeki boş meydan ve sokaklar Efeler ilçesindeki parklardaki sakinlik AYDIN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
02.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:39
Aydın-Denizli karayolundaki trafik sakinliği
Kent merkezindeki boş meydan ve sokaklar
Efeler ilçesindeki parklardaki sakinlik AYDIN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
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Kaynak: AA