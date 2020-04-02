Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Erzurum, Kars, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'ın en işlek, cadde, sokak, meydan, park ve tarihi yerleri vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle boş kaldı.

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese, Kars'ta Faikbey ve Kazımpaşa caddeleri ile Kent Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi ile Milli Egemenlik Parkı, Tunceli'de Cumhuriyet Caddesi, Sanat Sokağı ve Seyit Rıza Meydanı, Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı, Halitpaşa ile Ordu caddeleri vatandaşların, evde kalmaları yönündeki çağrıya uyması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Kaynak: AA