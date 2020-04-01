Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Amasya Şehzadeler Gezi Yolu'ndan görüntü AMASYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.

Amasya Şehzadeler Gezi Yolu'ndan görüntü AMASYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Şehzadeler Gezi Yolu en sakin günlerinden birini yaşıyor. Kaynak: AA