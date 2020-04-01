Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Amasya Şehzadeler Gezi Yolu'ndan görüntü AMASYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.
01.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:14
Amasya Şehzadeler Gezi Yolu'ndan görüntü AMASYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Şehzadeler Gezi Yolu en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA