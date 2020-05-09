Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor - KİLİS
09.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:49
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.
Kilis'te de işlek cadde, sokak, meydan ve parklar sakinliğini korudu. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kentte uygulanan 3 günlük giriş çıkışların kısıtlanması kararının ikinci gününde de polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.
Kaynak: AA