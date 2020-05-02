Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük ölçüde uyuluyor
02.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:46

Boş kalan cadde ve sokakların drone ile görüntülenmesi Trafik kontrol noktasında polis ekiplerinin sürücü ve yolcuların ateşini ölçmesi Adıyaman, Kilis ve Osmaniye "Evde kal" çağrısına uyduAdıyaman'da cadde ve sokakların büyük oranda boş kaldı.

Boş kalan cadde ve sokakların drone ile görüntülenmesi

Trafik kontrol noktasında polis ekiplerinin sürücü ve yolcuların ateşini ölçmesi Adıyaman, Kilis ve Osmaniye "Evde kal" çağrısına uydu

Adıyaman'da cadde ve sokakların büyük oranda boş kaldı. Yaya ve araç trafiğinin önceki günlere göre çok daha az olduğu kentte bazı iş yerlerinin de bugün kapalı olduğu görüldü.

Kilis'te de işlek cadde, sokak, meydan ve parklar sakin kaldı. Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü. Ekipler, kent merkezinde de vatandaşlara evde kalmaları için Türkçe ve Arapça uyarı anonsları yaptı.

Osmaniye'de ise Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu gözlendi.

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük ölçüde uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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