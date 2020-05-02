Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde riayet ediliyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına, Çanakkale, Bilecik'te büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına, Çanakkale, Bilecik'te büyük oranda uyuluyor.

Çanakkale'de halkın büyük bölümü evde kal çağrılarına uydu.

Hafta sonu market alışverişleri için dışarıya çıkan az sayıda kişi kısa sürede evlerine geri döndü. Kentte daha önce yoğun olan Demircioğlu ve Çarşı caddelerinde yoğunluk gözlenmezken Kordon Boyu'nda da sessizlik yaşandı.

Kütahya'da kentin ana arterlerinde bulunan cadde ve bulvarlarında "evde kal" çağrısına uyulduğu görüldü.

Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluğun az olduğu gözlendi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise büyük çoğunluğunun maske ve eldiven taktığı görüldü.

Bolu, Düzce ve Bartın'da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanlar da maske kullandı.

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta da sessizlik hakim oldu, meydanlar, caddeler ve sahil kenarları sokak hayvanlarına kaldı. İstisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermeyen ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu da adeta sessizliğe büründü. Seyir halindeki araçların büyük kısmını tır ve kamyonlar oluşturdu.

Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Edirne'de hafta sonu ve güneşli bir hava olmasına rağmen cadde ve sokaklar, alınan tedbirler sayesinde boş kaldı. Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde ise zaman zaman yoğunluk yaşandı. Ekipler bu caddenin girişinde vatandaşların ateşini ölçtü.

Hafta sonu olması nedeniyle kentteki Özgürlük ve Demokrasi Meydanında sessizlik hakim. Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde ise az sayıda insan olduğu gözlendi.

Kırklareli Belediyesi ile polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Zabıta ve polis ekipleri caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Uşak, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim

Uşak'ta da İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinde sakinlik gözlemlendi. Caddelerin giriş ve çıkışlarında bekleyen polis ekipleri, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarıyor.

Isparta'da normal zamanlarda yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Mimar Sinan Caddesi'nde sakinlik yaşandı. Kentte hafta sonu olması nedeniyle de vatandaşların tamamı evlerinde kalmayı tercih etti.

Burdur'da ise vatandaşların ilgi gösterdiği Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve İstasyon Caddeleri büyük oranda boş kaldı.

Orta Anadolu'da cadde ve sokaklar tenha

Aksaray'da vatandaşın uğrak yerlerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile işlek cadde ve güzergahlar boş kaldı.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1 ve 2. İstasyon caddelerinde sessizlik hakim.

Emekli vatandaşların tercih ettiği Cumhuriyet Parkı ve Türk Dil Parkı'nda da kimse bulunmuyor.

Öte yandan bazı işlek cadde ve meydanlardaki az sayıdaki kişi, sosyal mesafeyi korumaları hususunda polis ekiplerince uyarılıyor.

Afyonkarahisar'da yoğun olarak kullanılan Kent Meydanı, Yeşilyol ve Ambaryolu caddelerinin sakin olduğu, gıda ve market alışverişinde bulunan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak maske ile eldiven taktıkları görüldü.

Sivas'ta vatandaşlar alınan önlemlere çoğunlukla uyarak evlerinde kalmayı tercih ederken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte kurala riayet ediliyor.

Nevşehir'de de hafta sonu sokaklarda sessizlik hakim. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinde kalmayı tercih ederken, araç trafiğindeki sakinlik dikkati çekiyor.

Niğde'de ise Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet Meydanlarının sakin olduğu, kent genelinde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.

Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran meydanları en sakin günlerini yaşıyor.

Kırıkkale'de ise Cumhuriyet Meydanı ve bazı parklarda sakinlik gözlenirken insanların evlerinde kalmayı tercih ettiği görüldü.

Yozgat'ta da Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin en işlek caddesi olan Lise Caddesinde sessizlik hakim.

Karadeniz sakin

Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.

Karadeniz Bölgesi'nin söz konusu 5 ilinde, vatandaşların "evde kal" çağrılarına dikkat etmesiyle işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan yoğunluğu gözlenmiyor.

-Kastamonu, Çankırı, Amasya, Çorum ve Sinop halkı evde

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan kent merkezi, ana caddeler ve Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda yaya yoğunluğu bulunmazken kısmen araç trafiği bulunuyor.

Amasya'da Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanında sakinlik gözlendi.

Çorum'da Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanında kısmen yaya ve araç yoğunluğu bulunduğu görüldü.

Sinop'ta son günlerde havaların da ısınmasıyla sahiller ve bazı işlek caddelerde yaya ve araç trafiği oluşmaya başladığı görüldü.

Adıyaman, Kilis ve Osmaniye "Evde kal" çağrısına uydu

Adıyaman'da cadde ve sokakların büyük oranda boş kaldı. Yaya ve araç trafiğinin önceki günlere göre çok daha az olduğu kentte bazı iş yerlerinin de bugün kapalı olduğu görüldü.

Kilis'te de işlek cadde, sokak, meydan ve parklar sakin kaldı. Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü. Ekipler, kent merkezinde de vatandaşlara evde kalmaları için Türkçe ve Arapça uyarı anonsları yaptı.

Osmaniye'de ise Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu gözlendi.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Elazığ, Batman, Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı.

Vatandaşların tedbirlerle uyması ile bölgedeki söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Bitlis'te Ulu Cami Meydanı, tedbirler kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamaları nedeniyle kısmen boş kaldı.

Muş'ta İstasyon ve Hakkari'de Bulvar caddeleri de vatandaşların evden kalması nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Ardahan'da Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı, Kars'ta ise Cumhuriyet Meydanı, Faikbey ve Kazımpaşa caddeleri vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla sessizliğe büründü.

Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Tunceli'de ise cadde ve sokaklarda zaman zaman hareketlilik yaşansa da dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı gözlendi.

Kaynak: AA