Yurt genelinde "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu
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Yurt genelinde "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu

Yurt genelinde 'evde kal' çağrılarına büyük oranda uyuldu
08.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:23

Ahi Evran ve Cacabey Meydanları Kent merkezindeki işlek caddelerdeki sakinlik Maske takan insanlar KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.

Ahi Evran ve Cacabey Meydanları

Kent merkezindeki işlek caddelerdeki sakinlik

Maske takan insanlar KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu. Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Yağışlı ve bulutlu hava da sokak ve meydanlara çıkanların sayısının azalmasında etkili oldu.

Yurt genelinde 'evde kal' çağrılarına büyük oranda uyuldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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