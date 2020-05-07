Yurt genelinde "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu
07.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:49
Cadde ve sokaklardan görüntü Yurt genelinde "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.
Cadde ve sokaklardan görüntü
Yurt genelinde "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu
KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu. Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Yağışlı ve bulutlu hava da sokak ve meydanlara çıkanların sayısının azalmasında etkili oldu.
Kaynak: AA