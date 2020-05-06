Yurt genelinde "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu

Meydanların sakin görüntüsü Sokakların sakinliği Parkların sakin görüntüleri KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.

Meydanların sakin görüntüsü

Sokakların sakinliği

Parkların sakin görüntüleri KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu. Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı.

Kaynak: AA