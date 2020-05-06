Yurt genelinde "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu
06.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:36
Meydanların sakin görüntüsü Sokakların sakinliği Parkların sakin görüntüleri KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.
Meydanların sakin görüntüsü
Sokakların sakinliği
Parkların sakin görüntüleri KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu. Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı.