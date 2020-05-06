Yurt genelinde "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Adana'da Atatürk ve Fuzuli caddeleri, Ziyapaşa ve Mithat Özsan bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parkları ise boş kaldı.

Kaynak: AA