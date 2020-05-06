Yurt genelinde "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu
06.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:48
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde KalTürkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Adana'da Atatürk ve Fuzuli caddeleri, Ziyapaşa ve Mithat Özsan bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parkları ise boş kaldı.