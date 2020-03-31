Yurt genelinde "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Başkent Ankara'da Kovid-19 önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşların, 15 Temmuz Kızılay Meydanı ve Güvenpark'ta yoğunluk oluşturmadığı görüldü.

Yaya ve araç trafiğinin hafta sonuna göre arttığı başkentte polis, vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda sık sık anonslarla uyarı yaptı.

Vatandaşların "Evde kal" çağrılarına dikkat etmesiyle işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluk azaldı.

İstanbul

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olup, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da da kalabalık olan cadde ve sokakların sakin olduğu görüldü.

Kentin merkezi yerlerinden Fatih'te Eminönü, Beyoğlu'nda Taksim, Üsküdar ve Kadıköy gibi 24 saat boyunca kalabalık olan bölgeler, işletmelerin açılmaması ve vatandaşların "evde kal" çağrılarına uyarak dışarı çıkmaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Normal şartlarda ayakta bile yer bulmakta zorluk çekilen metro, metrobüs, tramvay ve otobüsler gibi toplu taşıma araçlarında da az sayıda kişi seyahat ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Kapalıçarşı'nın kapanması ve birçok Beyazıt esnafının kepenk açmaması üzerine buralara da gelenlerin sayısı azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik haritasında şehir içi trafiğinin açık olduğu görüldü.

Akdeniz'de sahil ve meydanlar boş kaldı

"Turizmin başkenti" Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları turistlerin eskiden yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri sakin günlerini yaşıyor.

Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı, İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları ile Hatay'ın en işlek caddelerinden Kemal Paşa Caddesi'nin sakin olduğu görüldü.

Adana'da Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları ile Atatürk ve Alif Münif Yeğenağa caddeleri, Adnan Menderes Bulvarı, Adana Tren Garı ve Atatürk Parkı boş kaldı.

Burdur'da kentin işlek 4 caddesine park ve duraklama yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri bu caddelerde sıkı denetim yapıyor.

Ege'de bazı meydanlar boş kaldı

İzmir'de kentin en işlek yerleri, meydanlar ve alanlarda insan yoğunluğunun az olduğu, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları dikkati çekti.

Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin genelde yoğun olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları "Evde kal" çağrısıyla sessizliğe büründü.

Fethiye'nin tarihi Paspatur Çarşısı, Beşkaza Meydanı, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız Plajları ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nın sakin olduğu görüldü.

Denizli'de de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı kısmen boş kaldı, Bayramyeri Meydanı'nda ise bazı vatandaşların sokaklarda yürüdüğü ve otobüs beklediği görüldü.

Uşak'ta kentin işlek yerlerinden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda sakinlik hakimken İsmet Paşa Caddesi'nde ise özellikle bankaların önünde yoğunluk gözlemlendi.

Aydın'da da meydanlar sakinken Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda ise hareketlilik gözlendi.

Marmara'da sakinlik hakim

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı ve Kent Meydanı, Çanakkale'de Kordon Boyu ile İskele Meydanı, Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere önceden kalabalık olan bölgelerin sakin olduğu gözlendi.

Tekirdağ'da sahil dolgu alanının yanı sıra kentin en işlek yerlerinden Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı ve Bedesten Çarsısı da sakinliğini koruyor.

Sanayi kenti Kocaeli'de, şehrin en işlek yerlerinden Fethiye Caddesi, Kent Meydanı, Mimar Sinan Köprüsü, Ankara Caddesi, Yeni Cuma Camisi önü ve yürüyüş yolunda sessizlik hakim.

Eskişehir'de de Vilayet Meydanı, İsmet İnönü ve Şair Fuzuli caddelerinin sakin olduğu görüldü.

Karadeniz'de vatandaşlar "evde kal"maya özen gösteriyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da vatandaşlar, yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya önem veriyor.

Trabzon'da Atatürk Alanı ve Uzun Sokak, Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Giresun'da Atatürk Meydanı, Rize'de ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Samsun, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya'da da karşılık buldu.

Samsun'da Sahil Yolu, Bandırma Vapur ve Müzesi, Kurtuluş Yolu, Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Adnan Menderes Sahil Yolu, Sinop'ta İskele Meydanı boş kaldı.

İç Anadolu'da koronavirüs sessizliği

Kayseri'de, her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi alanlar en sakin günlerini yaşıyor. Ticari hayatın yoğun olduğu Kazancılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı'daki bazı dükkanların kapalı olması dikkati çekti.

Sivas'ta Cumhuriyet, Niğde'de Ömer Halisdemir, Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran Külliyesi meydanlarının boş olduğu görüldü.

Eskişehir'de Vilayet Meydanı, İsmet İnönü ve Şair Fuzuli caddeleri de en sakin günlerini yaşıyor.

Güneydoğu'da çağrılara uyuldu

Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta kent meydanları boş kaldı. Diyarbakır'da merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve tarihi Sur ilçelerine bağlı caddelerde sessizlik hakim.

Kentteki tarihi mekanlar ile daha önce yoğunluğun yaşandığı Dağkapı Meydanında sakinlik gözlenirken, tarihi Ongözlü Köprü çevresinde bulunan kafe, çay bahçesi ve lokantaların da faaliyetlerine geçici süre ara vermesi nedeniyle bu alanlarda da hareketlilik yaşanmıyor.

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te cadde ve meydanlar, Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesi boş kaldı.

Doğu Anadolu da "evde kaldı"

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'ın en işlek, cadde, sokak, meydan, park ve tarihi yerleri de boş kaldı.

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese, Kars'ta kale, Evliya Camisi ve tarihi Fethiye Camisi çevresi, Iğdır'da Atatürk ve Tansu Çiller caddelerinin boş olduğu görüldü.

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların tedbirli davranmaları sonucu rağbet görmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısını yaptı.

Edirne'de yoğunluk azaldı

Edirne'deki Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Selimiye Meydanı ve çevresinde düne göre yoğunluk biraz daha azaldı. Bazı sokak ve caddelerde zaman zaman hareketlilik olduğu gözleniyor.

Kırklareli'nde, Şevket Dingiloğlu Parkı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Karagöz Parkı ile İstasyon Caddesi'ndeki hareketlilik, bugün yerini sessizliğe bıraktı.

Bu arada, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşların büyük oranda dışarı çıkmadıkları görüldü.

Kaynak: AA