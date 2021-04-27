Yurt genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi
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Yurt genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi

Yurt genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücülerin trafikteki kural, yasaklama ve kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 23-25 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri uyguladıklarını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücülerin trafikteki kural, yasaklama ve kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 23-25 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri uyguladıklarını açıkladı. Denetimlerde 13 bin 633 araç ile sürücüsüne işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte can kaybının önüne geçmek ve sürücüleri kurallara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 23- 25 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde hız denetimleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan denetimlerde hız ihlali yaptığı tespit edilen 13 bin 633 araç ile sürücüsü tespit edildi. Hız ihlali yapan araç ile sürücülere polis ekipleri tarafından cezai işlem yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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