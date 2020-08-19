Yurt genelinde ekipler salgın denetiminde Toplu taşıma, marketler, pazar yerleri, restoranlar.

Toplu taşıma, marketler, pazar yerleri, restoranlar. Her yer tek tek denetleniyor.Maske ve mesafe kuralını dikkate almayanlar uyarılıyor. Yurt genelinde eş zamanlı olarak 7.'si gerçekleştirilen denetimlerde otobüs, minibüs ve ticari taksiler kontrol edildi. Kurallara uyanlar çoğunluktaydı ama umursamayanlar da vardı. Bu durum vatandaşı da çileden çıkarttı.

"Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yapılan denetimlere valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, kolluk kuvvetleri ve zabıtalar katılıyor.

Denetim ekiplerinde her bir iş kolu için uzman kişiler de yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA