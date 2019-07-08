Yurt genelinde çıkan orman yangınları korkuttu

Yurt genelinde çıkan orman yangınları korkuttu

Yurt genelinde çıkan orman yangınları korkuttuYURT - TOPLU - Son bir hafta içerisinde yurtta meydana gelen orman yangınları korkuttu.

Yurt genelinde çıkan orman yangınları korkuttu

Yurt genelinde çıkan orman yangınları korkuttu
YURT - TOPLU - Son bir hafta içerisinde yurtta meydana gelen orman yangınları korkuttu. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Tokat, Siirt, Hatay, Isparta ve Antalya'da meydana gelen orman yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınlarda can kayıplarının yaşanmaması teselli olurken ormanlık alanlar ve araziler zarar gördü.

Kaynak: İHA
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