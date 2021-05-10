Yurt genelinde camilerde öğle ezanından sonra Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dua edilip salavat okundu
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Yurt genelinde camilerde öğle ezanından sonra Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dua edilip salavat okundu

Yurt genelinde camilerde öğle ezanından sonra Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dua edilip salavat okundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurt genelinde öğle ezanının ardından camilerden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dualar edilip, salavat okundu.

Yurt genelinde öğle ezanının ardından camilerden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dualar edilip, salavat okundu.

İsrail güçlerinin, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırılarında çok sayıda insan yaralanmıştı. Bunun üzerine yurt genelinde öğle ezanının ardından camilerden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve Filistinlilerin gördüğü zulmün sona ermesi için dualar edilip salavat okundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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