Yurt genelinde camilerde öğle ezanından sonra Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dua edilip salavat okundu

Yurt genelinde öğle ezanının ardından camilerden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dualar edilip, salavat okundu.

Yurt genelinde öğle ezanının ardından camilerden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dualar edilip, salavat okundu.

İsrail güçlerinin, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırılarında çok sayıda insan yaralanmıştı. Bunun üzerine yurt genelinde öğle ezanının ardından camilerden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve Filistinlilerin gördüğü zulmün sona ermesi için dualar edilip salavat okundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı