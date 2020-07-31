Yurt genelinde acemi kasaplarla ilgili gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 3 bin 723 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 3 bin 723 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Türkiye genelinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 3 bin 723'ü buldu.

İstanbul'da, kurban keserken yaralanan 1153 vatandaş hastanelere gitti. Yaralıların büyük çoğunluğu taburcu edilirken, ağır yaralanan 7 kişi ameliyata alındı.

Bursa'da 301, Kütahya'da 64, Eskişehir'de 45, Balıkesir'de 61, Çanakkale'de 59, Yalova'da 32 ve Bilecik'te 34 kişi, el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

İzmir'de 35, Denizli'de 96, Aydın'da 67, Manisa'da 39, Samsun'da 53, Tokat'ta 89, Çankırı'da 50, Çorum'da 50, Kastamonu'da 40, Amasya'da 110, Sakarya'da 59, Bolu'da 50, Düzce'de 110, Karabük'te 25, Kocaeli'de 236, Zonguldak'ta 33 ve Bartın'da 24 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Sivas'ta 100, Kırıkkale'de 50, Nevşehir'de 17, Niğde'de 19, Yozgat'ta 45, Konya'da 29, Afyonkarahisar'da 15, Karaman'da 20, Aksaray'da 21, Gaziantep'te 73, Şanlıurfa'da 113, Malatya'da 80, Adıyaman'da 15, Adana'da 78 ve Kahramanmaraş'ta 23 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı.

Kurban kesiminde yaralanan Edirne'de 33, Kırklareli'nde 16 ve Tekirdağ'da da 61 kişi hastanelere başvurdu.

Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu, yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA