Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu Negatif PCR test ibrazı uygulaması başladı
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Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu Negatif PCR test ibrazı uygulaması başladı

26.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:35
Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu Negatif PCR test ibrazı uygulaması başladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla yurt dışından gelenlere, "negatif PCR test ibrazı" uygulaması tüm sınır kapılarında başladı. Yurt dışından gelen tüm uçuşlarda, son 72 saatte alınmış bir test sonucu olmayanlar, uçuşlara kabul edilmedi. Gece yarısı itibariyle yürürlüğe giren uygulama nedeniyle elinde PCR test belgesi olan yolcular ise sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'ndan giriş yaptı.

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle 30 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava, deniz ve kara yoluyla gelecekler için son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonuç belgesinin zorunlu olduğunu açıklamıştı. Alınan karar bu gece yarısı itibariyle tüm sınır kapılarında uygulanmaya başladı.  

Son 72 saatte alınmış negatif pcr test ibraz edilmeli 

Hava yolu ile gelen yolculardan karşı istasyonda bilet ve bagaj işlemleri sırasında test sonuçlarını ibraz etmeleri istendi. Son 72 saatte alınmış bir test sonucu olmayan yolcular, uçuşlara kabul edilmedi.  

THY'nin açıklaması 

Öte yandan konuya ilişkin Türk Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Türkiye'deki regülasyon gereği yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda; uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin yerel tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00: 00 itibarıyla, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Transit yolcularımızın; PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını da ayrıca dikkate almaları gerekmektedir. Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir."

Kaynak: Tourism Today

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