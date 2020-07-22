Yurt dışından Türk öğrenci akını başladı
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Yurt dışından Türk öğrenci akını başladı

Koronavirüs salgını, hayatlarının en kritik dönemlerini yaşayan üniversite öğrencilerinin durumunu da etkiledi.

Yurt dışından Türk öğrenci akını başladı
22.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:25

Koronavirüs salgını, hayatlarının en kritik dönemlerini yaşayan üniversite öğrencilerinin durumunu da etkiledi. En çok etkilenenler arasında bin bir emekle yurt dışında üniversite okumaya gitmiş gençler de başı çekiyor. Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Ofis Daire Başkanı Şenay Gümüş, Covid-19 şartları yüzünden birçok Türk öğrencinin ülkesine dönmek istediğini belirterek yurt dışından yatay geçişle dönmek için üniversitelerine başvuran öğrenci sayısının geçen yılkinin üç katına yaklaştığını söyledi.

Pandemi nedeniyle çoğu öğrencinin, yeni öğretim yılında yurt dışında okumak istemediğini ifade eden Gümüş, "Çünkü hem ne zaman gidebilecekleri belli değil hem de 'hastalanırsam başıma ne gelir' korkusu var. O yüzden bir şekilde yurt dışında üniversite okumaya başlamış binlerce genç, Türkiye'ye dönüş yapmak, buraya yerleşmek istiyor" dedi.

BU YILA ÖZEL YATAY GEÇİŞ KOLAYLIĞI

Çocuklarının durumuyla ilgili çok kaygılı olan velilerin yoğun başvuruları üzerine YÖK'ün yatay geçişle ilgili sınırlamaları, bu yıla özel olmak üzere yumuşattığını kaydeden Şenay Gümüş, "Daha önce yurt dışındaki üniversitelerde hazırlık sınıfını tamamlayanlar ve üçüncü sınıftan son sınıfa geçenler, Türkiye'deki üniversitelere geçiş yapamıyorlardı. Bu yıl hazırlık sınıfları da dahil, hangi sınıfta olursa olsun Türkiye'deki üniversitelere geçiş yapabilecekler" diye konuştu.

SIRALAMA KRİTERİ DE YUMUŞATILDI

Sınıf ve dönem şartlarını yerine getirseler de yurt dışındaki tıp ve hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilerin, Türkiye'deki ÖSYM sınavında sırasıyla ilk 30 bin ve ilk 150 bin kişi arasına girme şartı aranıyordu. Bu kriteri yerine getiremeyen öğrencilerin, Times Higher Education tarafından açıklanan dünyanın ilk 500 üniversitesi listesine giren kurumlara kayıtlı ise yatay geçiş yapabildiğini hatırlatan Şenay Gümüş, YÖK'ün bu yıla özel olmak üzere bu kriteri de yumuşattığını belirterek "Bu yıl için Times Higher Education'da ilk 1000'e giren üniversitelerden birinde öğrenciyseniz yine Türkiye'deki üniversitelere geçiş yapabiliyorsunuz" dedi.

AKIN AKIN DÖNME BAŞVURUSU

Şu anda yurt dışındaki üniversitelerde okuyan gençler arasında yoğun bir Türkiye'ye dönme çabası olduğunu anlatan Şenay Gümüş şunları söyledi:

"Eskiden başvuruların birçoğunu geri çeviriyorduk çünkü kontenjanımız kısıtlıydı. Şimdi daha çok başvuruyu karşılıyoruz. Çünkü özellikle hazırlık sınıfından geçecek öğrencilerin kontenjan sınırlaması olmaksızın geçiş yapmasına imkan tanındı."

ÜNİVERSİTEYE YOĞUN İLGİ

Altınbaş Üniversitesi'nin geçmişten bugüne yabancı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü, yurt dışında okuyup Türkiye'ye dönmek isteyen Türk gençlerinin de ilgi odağı olduğunu dile getiren Şenay Gümüş "Üniversite olarak şu ana kadar, geçen senenin üç katına yakın başvuru aldık. Hala da başvuru geliyor. Ağustos ayı sonuna kadar da devam edecek" dedi.

UKRAYNA, ABD VE AB ÜLKELERİ

Şenay Gümüş'ün verdiği bilgiye göre Altınbaş Üniversitesi'ne yurt dışından yatay geçiş için en çok başvuru tıp fakültesi ile hukuk fakültesi için geliyor. En çok başvuru gelen ülkelerin başını ise Ukrayna ve ABD ile Avrupa Birliği ülkeleri çekiyor. Ayrıca bir sene dışarıda okuyup burada ikinci sınıftan devam edecek öğrenciler de yoğunlukta yer alıyor.

YIL, DÖNEM VE DERS KAYBI YAŞANMAYACAK

Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Ofis Daire Başkanı Şenay Gümüş, yurt dışından dönüş yapmak isteyen öğrenci sayısındaki artışın salgın dışındaki en önemli nedeninin dövizdeki artış olduğunu anlattı. Kurlar çok hızlı artınca velilerin tahminlerinden çok daha yüksek bir fatura ile karşı karşıya kaldıkları için öğrencileri dönmeye zorladığını kaydeden Şenay Gümüş "Biz üniversitemize yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilere, zorunlu bazı dersleri yaz okulunda tamamlayıp yıl, dönem ve ders kaybı yaşamadan eğitimlerine kaldığı yerden devam etme imkanı sunuyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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