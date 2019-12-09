Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı

09.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:34

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde durdurulan bir tırda ve depoda yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün, ilaç ve telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Çayırova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yabancı plakalı bir tır ile ülkeye kaçak ürün sokulduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde ürünlerin taşındığı yabancı plakalı tır ve Çayırova ilçesinde bulunan bir depoda arama yapıldı. Aramalarda 11 bin adet cep telefonu, 14 bin 600 adet kuru sigara kağıdı, 12 bin 500 adet makaron, bin 450 adet sigara filtresi, 250 kilogram açık tütün, 2 bin adet elektronik sigara, 660 adet kutu ilaç, 2 koli telefon ele geçirildi.



Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA