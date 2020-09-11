Yurt dışından talep ediliyor, yumurtalarına 52 dereceye kadar sıcaklık uygulanıyor Antalya'nın Aksu ilçesinde çekirge üretim tesisiyle yurt içi ve yurt dışı satışlar gerçekleştiriliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çekirge üretim tesisiyle yurt içi ve yurt dışı satışlar gerçekleştiriliyor. Protein oranları ve mineraller açısından çok zengin besin kaynağına sahip çekirgelerin yumurtaları içinse 52 dereceye kadar sıcaklık kullanılıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 17 yıl önce 350 metrekare alan üzerine kurulan bir tesiste üretilen çekirgeler, protein oranları ve mineraller açısından zengin besin kaynağı olarak görülmesinden dolayı yurt dışı gıda sektöründe oldukça rağbet görüyor. Kuru bir ortamda tutulan çekirgelerin kuluçka dönemi 15-18 gün sürüyor. Her biri ortalama 50 yavru bırakan çekirgelerin üretimi içinse 52 dereceye kadar sıcaklık kullanılıyor. Çoğalması sağlanan çekirgeler, yurt dışından birçok ülkeye ihraç ediliyor.

"Talep fazla olunca sıcaklığı arttırıyoruz"

Çekirgenin yetiştiği ortamın sıcak ortam olması gerektiğinin altını çizen işletme sahibi Selami Gökgöl, "Kuru bir ortamda 45-48 derecelere kadar sıcaklık kullanılıyor. Yumurtalar için 52 dereceye kadar sıcaklıklar kullanıyoruz. Kuluçka dönemiyse 15 ile 18 gün. Bir çekirge ortalama 50 yavru bırakıyor. Bulunduğumuz ortam şartlarına bağlı, talep yoğunluğu olduğu zaman bu süreci hızlandırmak için otumuzu farklılaştırarak daha fazla ot veriyor ve sıcaklığını artırıyoruz. Bu da süreci hızlandırıyor. Yurt dışından gelen özel tohumlar var. Amerika, Kanada gibi ülkelerden bizim arz ettiğimiz özel tohumlar geliyor. Süt otu dediğimiz özel bir otla besliyoruz. Yurt dışından getirilen tohumları tarlamızda kendimiz de yetiştiriyoruz" dedi.

"Almanya'da üniversite öğrencileri yorgun düştüklerinde enerji için yiyor"

Çekirgelerin ızgaranın yanı sıra çikolata ve pastaların içerisinde de kullanıldığını söyleyen Gökgöl, "Mesela Almanya'da, bizdeki çekirdek gibi kavrulup poşetleniyor. Üniversite öğrencileri yorgun düştüklerinde, enerji ihtiyacı duyduklarında ve ucuz olması nedeniyle bunu yiyebiliyorlar. Bu bahsettiğim ürün öğrenci yiyeceği olarak tabir ediliyor. Hiçbir zararı yoktur. Temiz mi diye baktığımda benim bilgilerim doğrultusunda temiz olduğunu görüyorum. Finlandiya yasa çıkardı, protein ihtiyacını arttırmak için, çekirge veya un kurdunu kavurup, un haline getirip, ekmek unu içerisine karıştırılmasına dair. Bu sayede katkı maddeleri kullanılmayacak. Eşimle bunu denedik. Gelen misafirlerimize de sunduk. Herkes şaşırdı, ancak beğendiler" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA