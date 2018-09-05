Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Samsun İli 2017 Uluslararası Göç İstatistikleri'ne göre yurt dışından Samsun'a 10 bin 838 kişi göç etti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; yurt dışından Samsun'a 2017 yılında göç eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 54,1 artarak 10 bin 838 oldu. Göç eden bu nüfusun yüzde 52,2'sini erkek(5 bin 661 kişi), yüzde 47,8' ini (5 bin 177 kişi) ise kadın nüfus oluşturdu. Ayrıca göç eden 10 bin 838 kişinin yüzde 17,7'sini (bin 919 kişi) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluştururken, yüzde 82,3'ünü (8 bin 919 kişi) yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 52,3'ünü erkek, yüzde 47,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Samsun'dan yurt dışına 2 bin 555 kişi göç etti

Samsun'dan yurt dışına 2017 yılında bir önceki yıla göre göç eden kişi sayısı yüzde 39,7 artarak 2 bin 555 oldu. Göç eden bu nüfusun yüzde 56,4'ünü erkek (1 440 kişi), yüzde 43,6'sını kadın (1 115 kişi) nüfus oluşturdu. Ayrıca göç eden 2 bin 555 kişinin yüzde 47,8'ini ( 1 222 kişi) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluştururken, yüzde 52,2'sini (1 333) yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye'den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,5 artarak 253 bin 640 oldu. Bu nüfusun yüzde 54'ünü erkek, yüzde 46'sını ise kadın nüfus oluşturdu.

Yurt dışından en fazla göç alan iller sıralamasında Samsun 6'ncı oldu

2017 yılında Samsun ili yurt dışından 10 bin 838 kişi göç alarak, 81 il içerisinde iller sıralamasında en fazla göç alan 6'ncı il oldu. Türkiye'ye 2017 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde; 166 bin 44 kişi ile en fazla göç alan ili İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla 46 bin 475 kişi ile Ankara, 21 bin 888 kişi ile Antalya, 12 bin 31 kişi ile İzmir ve 11 bin 191 kişi ile Bursa takip etti.

2017 yılında Samsun yurt dışına 2 bin 555 kişi göç vererek, 81 il içerisinde iller sıralamasında en fazla göç veren 17'nci il oldu. - SAMSUN