Yurt dışından Kars'a getirilen 104 Türk, karantinaya alındı Yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Malta'dan yurda getirilen 104 Türk vatandaşı, Kars'ta kendileri için hazırlanan yurda yerleştirildi.

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Malta'dan yurda getirilen 104 Türk vatandaşı, Kars'ta kendileri için hazırlanan yurda yerleştirildi. Vatandaşları yurt girişinde görevliler ellerinde Türk Bayrakları ve Türkiyem Türküsüyle karşıladı.

Malta'dan özel uçakla Kars'a getirilen aralarında 104 kişi, havalimanında yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğinde 10 otobüs ile Kars'ta konaklayacağı yurda getirildi. Getirilen vatandaşlar, KYK İpek Yolu Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. Yurda girişte sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, odalarına yerleştirildi. Polis, ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu.

Kars Harakani Hava Alanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımız yerleştirme çerçevesinde, karantina çerçevesinde Malta'dan bugün 104 vatandaşımız geldi. Bu vatandaşlarımızı İpek Yolu Yurdun'da misafir edeceğiz. Yarın'da yine İrlanda'dan gelecek uçağımızı bekliyoruz. Planlamada öyle görünüyor. Son anda değişiklik olmazsa memleketimiz ve dünyanın gelen sorunu salgın hastalık, bu çerçevede bizde kurallara dikkat ederek, hem havaalanında hem de yerleştirdiğimiz yurtta, vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Sağlık bir şekilde evlerine, memleketlerine göndermeyi arzuluyoruz" dedi.

Kars İpek Yolu Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlara burada Türk bayrağı verildi. Türkiyem türküsü eşliğinde yurtlarına alınan vatandaşlar gerekli kayıtları yapıldıktan sonra odalarına yerleşti.

Kars'ta 14 ün kalacak olan 104 vatandaş daha sonra yetkililer eşliğinde memleketlerine uğurlanacak. - KARS

Kaynak: İHA