Yurt dışından kaçak getirilen piyasa değeri 3 milyon lira olan araç parçaları ele geçirildi
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Yurt dışından kaçak getirilen piyasa değeri 3 milyon lira olan araç parçaları ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yurt dışından kaçak getirilen piyasa değeri 3 milyon lira olan araç parçaları ele geçirildi Bursa'da yapılan operasyonda, Bulgaristan ve Gürcistan'dan kaçak yollara ülkeye sokulan ve burada satılan ve piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan çok sayıda araç parçası ele geçirilirken, 3 kişi...

Yurt dışından kaçak getirilen piyasa değeri 3 milyon lira olan araç parçaları ele geçirildi

BURSA - Bursa'da yapılan operasyonda, Bulgaristan ve Gürcistan'dan kaçak yollara ülkeye sokulan ve burada satılan ve piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan çok sayıda araç parçası ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Nilüfer İlçesinde faaliyet gösteren, M.A. tarafından işletilen iş yerine baskın düzenlendi. Baskın sonucu, Bulgaristan ve Gürcistan ülkelerinden getirilen araçların tamamen veya kısmen parçalanarak parçalarının yurt içinde kaza yapan araçlara aktarıldığı, yurt dışından getirilen bazı araçların ise kesilerek yurt içinde kaza yapan araçlarla birleştirilerek kaçakçılık suçu işlendiği tespit edildi.

İş yerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri toplamda 3 milyon lirayı bulan, yurt dışından getirilen araçların parçaları ile yapılmış lüks binek araç, Yurt dışından getirilmiş ve parçaları sökülerek başka araca aktarılmış gümrük kaçağı lüks binek aracın iskelet kısmı ve aksamları, Yurt dışından getirilen araçların parçaları ile yapılmış lüks SUV araç, Yurt dışından getirilmiş ve parçaları sökülerek başka araca aktarılmış gümrük kaçağı lüks SUV aracın iskelet kısmı ve aksamları, 2 adet lüks araç motoru, 2 adet lüks araç şanzımanı ele geçirildi.

Emniyete getirilen, M.A., B.S. ve Ö.S.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yurt dışından kaçak getirilen piyasa değeri 3 milyon lira olan araç parçaları ele geçirildi
Yurt dışından kaçak getirilen piyasa değeri 3 milyon lira olan araç parçaları ele geçirildi
Yurt dışından kaçak getirilen piyasa değeri 3 milyon lira olan araç parçaları ele geçirildi
Yurt dışından kaçak getirilen piyasa değeri 3 milyon lira olan araç parçaları ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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