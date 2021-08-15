Yurt dışından ilk umre kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
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Yurt dışından ilk umre kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı

Yurt dışından ilk umre kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından ilk umre kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı.

Umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından ilk umre kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, daha önce yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasına yönelik çabalar kapsamında yurt dışından umre ziyaretçilerinin kabul edilmesini askıya almıştı. Bakanlığın 26 Temmuz tarihinde Covid-19'a karşı tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin 9 Ağustos'tan itibaren umre ziyareti yapabileceğini açıklamasının ardından umre başvuruları başlamıştı. Bugün ise yurt dışından gelen ilk umre kafilesi Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfattah Mashat yaptığı açıklamada, umre için farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin Suudi Arabistan'a ulaştığını ve kendilerine farklı hizmetlerin verildiğini söyledi. Mashat, yurt dışından gelen ziyaretçilerin tedbirlere uymaları, aşı dozlarının tamamlandığına dair bir sertifika göstermelerinin gerektiğini belirtti. - MEKKE

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Yurt dışından ilk umre kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
Yurt dışından ilk umre kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
Yurt dışından ilk umre kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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