Yurt dışından getirilerek Sakarya'da karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 485 oldu
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Sakarya, Polis

Yurt dışından getirilerek Sakarya'da karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 485 oldu

Yurt dışından getirilerek Sakarya'da karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 485 oldu Kaymakam adaylarının da içlerinde olduğu vatandaşlar yurtlarda 14 gün gözetim altında tutulacak Polis ekipleri vatandaşların yerleştirildiği yurt çevrelerinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor Dışişleri...

25.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:24
Yurt dışından getirilerek Sakarya'da karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 485 oldu

Yurt dışından getirilerek Sakarya'da karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 485 oldu

Kaymakam adaylarının da içlerinde olduğu vatandaşlar yurtlarda 14 gün gözetim altında tutulacak

Polis ekipleri vatandaşların yerleştirildiği yurt çevrelerinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor

SAKARYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yurtdışında bulunan Türk vatandaşların Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanacağını duyurmasının ardından, ülkeye dönüşleri sağlanan ve Sakarya'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı toplam 5 yurtta korona virüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulan vatandaş sayısı bin 485'e ulaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkelerin 7'sinden 3 bin 358 vatandaşın Türkiye'ye getirilerek Sakarya ve Samsun'da ki yurtlara karantina altına alınacaklarını bildirmişti. Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan içlerinde kaymakam adayları, öğrenciler ve ailelerinin de bulunduğu Türk vatandaşlar, Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak Pazartesi günü Ukrayna'dan getirilen 88 tır şoförü Kredi ve Yurtlar Kurumu Arif Nihat Asya Yurduna yerleştirildi. Daha sonrasında ise Bakan Çavuşoğlu tarafından açıklanan öğrenciler, kaymakam adayları ve içlerinde ailelerinin de bulunduğu toplam bin 485 vatandaş, korona virüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulmak üzere getirildikleri Sakarya'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı toplam 5 yurtta karantina altına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildiler

Yurt dışından dönen vatandaşlar ilk olarak havaalanında ki sağlık kontrollerinin ardından otobüsler ile yerleştirilecekleri yurtlara getirildi. Yurt girişlerinde otobüslerden indirilen vatandaşlar, burada tekrardan geçirildikleri sağlık kontrolleri sonrasında alınan bilgilerinin ardından tek tek odalara yerleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ile psikologların da destek sunacağı ve sağlık durumları sürekli kontrol altında tutulacak vatandaşlar 14 günlük gözlem altında tutulacak. İçlerinde kaymakam adaylarının da bulunduğu yurtların çevresinde ise polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Yurt dışından getirilerek Sakarya'da karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 485 oldu

Kaynak: İHA

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Yurt dışından getirilerek Sakarya'da karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 485 oldu

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