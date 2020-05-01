Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları memnuniyetlerini anı defterine yazdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Tekirdağ'daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşları, hizmetlerden duydukları memnuniyetlerini anı defterlerine aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Tekirdağ'daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşları, hizmetlerden duydukları memnuniyetlerini anı defterlerine aktardı.

Karadağ, Libya ve Yunanistan'dan getirilen Türk vatandaşları, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kaldı.

Tekirdağ Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolleri yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce oluşturulan hatıra defterinde memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Türkiye için övgü dolu sözler sarf etti.

Bir vatandaş anı defterine, "Güneşin başka doğar, ayın bir başka. Şehrin başka güzel, köyün bambaşka. Ay yıldızlı bayrak getirir aşka. Dünyada eşin bulunmaz Türkiyem" yazdı.

Anı defterinde başka bir vatandaş da şu ifadelere yer verdi:

"Günde üç öğün yemek veriliyor. Hemşireler her gün geliyor, sağlık kontrolü yapıyor. İnanın insan evinde bile bu rahatlığı bulamaz. Bir gün yemek yerken aklıma Çanakkale'de savaşan dedelerimiz geldi. Bizler burada hiç bir şey yapmıyoruz ama üç öğün yemek yiyoruz. Onlar bu vatan için canlarını verip kuru ekmek yiyip üzüm hoşafı ile karınlarını doyurmaya çalıştılar. O an vatan için canlarını siper eden tüm şehitlerimize dua ettim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların yurtlardan mutlu ayrılmasının önemli olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışından gelerek Tekirdağ'da yurtlarımızda misafirimiz olarak kalan vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini yazdıkları hatıra defterini okurken, onlara bu duyguları yaşatmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Özveriyle çalışan tüm görevlilerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA