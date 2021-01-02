Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt tutarı 2 bin lirayı aştı

Yurt dışından satın alınan telefonların Türkiye'de kullanıma açılması için ödenen IMEI kayıt tutarı 2 bin lirayı aştı.

Pasaport, ehliyet ve yurtdışından Türkiye'ye getirilen cep telefon kayıt ücreti dahil bazı vergi ve harç tutarlarına yüzde 9,11 oranında zamlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni zamlar 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz yıllarda yurt dışından Türkiye'ye götürülen cep telefonlarında "IMEI Kayıt Bedeli" birçok kez zamlanmıştı. Miktar son olarak 1838 lira olmuştu. 1 Ocak 2021 tarihinden yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak yurttaşların ödeyecekleri IMEI kayıt tutarı 2 bin lirayı aştı.

Örneğin Almanya'dan bin 200 euroyu yeni model bir telefon alan kişi, bunu Türkiye'ye götürdüğünde açtırmak ve Türkiye'de kullanıma sokabilmek için yaklaşık 240 avro (2 bin 170 TL) daha ödeyecek.