Yurt Dışından Getirilen Telefonların Harç Tutarı Yükseltildi
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı 170 TL'den 500 TL'ye yükseltildi.
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı 170 TL'den 500 TL'ye yükseltildi. Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kulanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonun kullanım izin harcı 170 TL'den 500 TL'ye yükseltildi. Söz konusu karar 497 sayılı Harçlar Kanunun mükerrer 138'inci maddesi gereğince alındı.
(Caner Ünver/İHA)