Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane'de yurtta karantinaya alındı
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Koronavirüs, Kağıthane, Avrupa

Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane'de yurtta karantinaya alındı

Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane'de yurtta karantinaya alındı Öğrencilerden cama gökkuşağı resmi Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'dan uçakla getirilen 200 öğrenci Kağıthane'deki bir yurtta karantinaya alındı.

02.04.2020 20:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:00
Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane'de yurtta karantinaya alındı

Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane'de yurtta karantinaya alındı

Öğrencilerden cama gökkuşağı resmi

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'dan uçakla getirilen 200 öğrenci Kağıthane'deki bir yurtta karantinaya alındı. Öğrencilerin odanın camına yapıştırdığı gökkuşağı resmi dikkat çekti

Erasmus kapsamında Avrupa'da eğitim ve öğrenim gören 200 öğrenci, dün sabah uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolleri yapılan öğrenciler ardından otobüsle götürüldükleri Kağıthane Sadabad Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Öğrencilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane'de yurtta karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane'de yurtta karantinaya alındı
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