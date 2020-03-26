Yurt dışından getirilen öğrenci karantina günlerini anlattı Kazakistan'dan Türkiye'ye getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu Çorlu Öğrenci Yurdu'nda karantina alınan öğrenci karantina günlerini anlattı.

Kazakistan'dan Türkiye'ye getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu Çorlu Öğrenci Yurdu'nda karantina alınan öğrenci karantina günlerini anlattı. İlk olarak ailesine ve sevenlerine 'iyiyim' mesajı gönderen öğrenci, vatandaşlara da sevdiklerinin sağlığı için dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek karantina altına alınacağını açıklamasının ardından ülkeye getirilen ve Kredi Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan üniversite öğrencisi İpek Yılmaz karantina günlerini anlattı.

Kazakistan'da bulunan ve Türkiye'ye getirilerek Çorlu Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen İpek Yılmaz, hem Kazakistan'dan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu hem karantina günlerini hem de bulunduğu ortamın şartlarını anlattı. Yolculuk süresince kendilerine polis ve sağlık ekiplerinin eşlik ettiğini, Çorlu Öğrenci Yurduna geldiklerinde sağlık taramasından geçirildiklerini, tek tek içeriye alındıklarını kaydeden İpek Yılmaz, 4 kişilik odada tek başına kaldığını belirtti.

Bulunduğu odadaki şartların son derece iyi olduğunu ifade eden üniversite öğrencisi İpek Yılmaz, düzenli olarak yemek ve kahvaltı verildiğini fiziki şartların da son derece iyi olduğunu söyledi. Karantina günlerinden vatandaşlara da bir mesaj gönderen üniversite öğrencisi, "Kendinize iyi bakın lütfen dışarı çıkmayın. En azından kendi sağlığınız için hatta kendi sağlığınız için değil sevdiğiniz insanların sağlığı için dışarı çıkmayın" dedi.

(Serdar Şahin/İHA)

Kaynak: İHA