Yurt dışından getirilen elektronik cihazların bandrol ücretleri belirlendi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurt dışından getirilen elektronik cihazların bandrol ücretleri belirlendi

Yurt dışından getirilen elektronik cihazların bandrol ücretleri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yeni yılda ticari amaçlı yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenmesi gereken bandrol ücreti 20 euro olarak belirlendi.

Yeni yılda ticari amaçlı yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenmesi gereken bandrol ücreti 20 euro olarak belirlendi.

2022 yılında da ticari amaç dışında yurt dışından getirilen cep telefonu, televizyon ve radyo gibi cihazların ödenmesi gereken bandrol ücretleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ücret ödenecek.

Bandrol ücretleri, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekranlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro, oto televizyonu için 8 euro olarak belirlendi.

Diğer cihazlar için 18 euro alınacak

Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro ücret tahsil edilecek.

Bunların dışında kalan her türlü cihaz için de 18 euro bandrol ücreti belirlendi. Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak. - İSTANBUL

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol ücretleri belirlendi

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol ücretleri belirlendi

 Dövizdeki düşüş gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı

Dövizdeki düşüş gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı

 Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar, bu kez de şehir merkezinde halay çektiler, tatlı dağıttılar

Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar, bu kez de şehir merkezinde halay çektiler, tatlı dağıttılar

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title