Yurt dışından getirilen cep telefonu ve televiziyon gibi cihazlara ek bandrol ücretleri belirlendi

24.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:36

"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2020'de tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi. Televizyonlar için 8-80 euro, cep telefonları için 20 euro alınacak. Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Euronews.com'da Görüntüle