Yurt dışından getirilen cep telefonu ve televiziyon gibi cihazlara ek bandrol ücretleri belirlendi
"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2020'de tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi. Televizyonlar için 8-80 euro, cep telefonları için 20 euro alınacak.
"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2020'de tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi. Televizyonlar için 8-80 euro, cep telefonları için 20 euro alınacak. Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Euronews.com'da Görüntüle