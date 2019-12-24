Yurt dışından getirilen cep telefonu ve televiziyon gibi cihazlara ek bandrol ücretleri belirlendi
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Yurt dışından getirilen cep telefonu ve televiziyon gibi cihazlara ek bandrol ücretleri belirlendi

"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2020'de tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi. Televizyonlar için 8-80 euro, cep telefonları için 20 euro alınacak.

24.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:36
Yurt dışından getirilen cep telefonu ve televiziyon gibi cihazlara ek bandrol ücretleri belirlendi

"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2020'de tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi. Televizyonlar için 8-80 euro, cep telefonları için 20 euro alınacak. Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.


Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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