: Yurt dışından getirilen cep telefonlarını yurda kaçak sokmak isteyen dört kişi yakalandı

07.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:53

Rusya'dan getirdikleri 253 cep telefonunu iki çanta içinde İstanbul Havalimanı'ndan yurda kaçak sokmak isteyen dört kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen B.T'yi şüphe üzerine takibe aldı.

Kameralarla izlenen B.T'nin Dış Hatlar Gidiş Terminali Arındırılmış Salonda bir süre bekledikten sonra aynı alanda bulunan sigara içme odasında yanındaki iki sırt çantasını R.A isimli kadına verdiği tespit edildi.

R.A'nın teslim aldığı sırt çantalarını dış hatlar gidiş terminali arındırılmış salon ile iç hatlar gidiş arındırılmış salonu ayıran camlı bölme üzerinden, iç hatlar terminalinde bekleyen Y.A ile E.A'ya verdiği belirlendi. R.A'nın çantaları camlı bölmenin üstünden atmak için yanında getirdiği taburenin üstüne çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Çantaları alan iki şüpheli, iç hatlar gidiş katından çıkış yaparken polislerce yakalandı. Çantalarda yapılan kontrollerde 50 bin lira değerinde 253 kaçak telefon ile mekanik parçalar tespit edildi. Telefonları çanta içinde Rusya'dan getiren B.T ile teslim alan R.A'nın da yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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