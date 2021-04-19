Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp Bursa'da kazalı otomobil ve arazi taşıtlarıyla birleştirmişler
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Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp Bursa'da kazalı otomobil ve arazi taşıtlarıyla birleştirmişler

Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp Bursa'da kazalı otomobil ve arazi taşıtlarıyla birleştirmişler
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Bursa'da, yurt dışından ülkeye sokulan araçların parçalarını kaza yapan otomobillere ve arazi taşıtlarına aktardıkları iddia edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bursa'da, yurt dışından ülkeye sokulan araçların parçalarını kaza yapan otomobillere ve arazi taşıtlarına aktardıkları iddia edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde M.A'ya ait iş yerinde Bulgaristan ve Gürcistan'dan getirilen araçların tamamen veya kısmen parçalandığını ve parçalarının yurt içinde kaza yapan araçlara aktarıldığını belirledi.

Ekipler ayrıca, yurt dışından getirilen bazı araçların kesilerek yurt içinde kaza yapanlarla birleştirildiğini tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan, yurt dışından getirilen araçların parçaları ile yapılmış lüks binek araç, parçaları sökülerek başka araca aktarılmış gümrük kaçağı lüks aracın iskeleti ve aksamı, yine yurt dışından getirilen araçların parçaları ile yapılmış lüks SUV araç, parçaları sökülerek başka araca takılmış gümrük kaçağı lüks SUV aracın iskeleti ve aksamı ile lüks araçlardan sökülmüş 2 motor ve 2 şanzıman ele geçirildi.

İş yerinde bulunan ve yurt dışından getirilen araçların parçalarını kullanarak kaçakçılık suçunu işledikleri iddia edilen zanlılar M.A, B.S. ve Ö.S. hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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