Yurt dışından getirilen 257 vatandaş daha Sakarya'da karantina altına alındı Ukrayna ve Özbekistan'dan Türkiye'ye dönüşleri sağlanan toplam 257 vatandaş daha Sakarya'da karantina altına alındı.

Ukrayna ve Özbekistan'dan Türkiye'ye dönüşleri sağlanan toplam 257 vatandaş daha Sakarya'da karantina altına alındı. Yurtdışından getirilerek Sakarya'da karantina altına alınan vatandaş sayısı ise toplamda bin 749'a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlar ülkeye getirilmeye devam ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 7 ülkeden 3 bin 358 vatandaşın Türkiye'ye getirileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda uluslararası taşımacılık yapan 25 tır şoförü Ro-Ro gemisi ile Karasu Limanından ülkeye giriş yaptı. Limanda yapılan ilk sağlık taramaları ardından şoförler, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'nda da geçirildikleri sağlık kontrolleri sonrasında yurtta hazır olarak bekletilen odalarına yerleştirildi.

Özbekistan'dan uçak ile İstanbul Havaalanı'na getirilen 232 kişilik kafilede havaalanındaki kontrollerinin ardından Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Abdurrahman Gürses Yurduna 7 otobüs ile getirildi. Otobüslerden tek tek geniş güvenlik önlemleri altında indirilen vatandaşlar, tekrardan sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra ayrı ayrı odalara yerleştirildi.

Sakarya'da karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 749 oldu

Öte yandan, Pazartesi günü öğle saatlerinde yurt dışından Sakarya'ya getirilmeye başlanan ve önceden boşaltılarak hazır hale getirilen Kredi Yurtlar Kurumuna ait 6 yurtta toplamda karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 749'a ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA