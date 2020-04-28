Yurt dışından getirilen 125 vatandaş karantina yurduna alındı
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Yurt dışından getirilen 125 vatandaş karantina yurduna alındı

Yurt dışından getirilen 125 vatandaş karantina yurduna alındı İnegöl'e getirilen 125 vatandaş karantinaya alındı Yurt dışından özel uçakla getirilen 125 Türk vatandaşı, daha önce karantina yurdu için boşaltılan öğrenci yurdunda gözetim altına alındı.

Yurt dışından getirilen 125 vatandaş karantina yurduna alındı
28.04.2020 01:29 | Son Güncelleme: 28.04.2020 01:32

Yurt dışından getirilen 125 vatandaş karantina yurduna alındı

İnegöl'e getirilen 125 vatandaş karantinaya alındı

BURSA - Yurt dışından özel uçakla getirilen 125 Türk vatandaşı, daha önce karantina yurdu için boşaltılan öğrenci yurdunda gözetim altına alındı.

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının ülkeye dönmeleri devam ediyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan, Ukrayna, Mısır ve Yemen'de çalışan 125 işçi özel uçaklarla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra otobüslerle Bursa'ya getirilen Türk vatandaşları, İnegöl ilçesinde bulunan Şirin Hatun Öğrenci Yurdu'na getirildi. Otobüslerden valizleriyle inen vatandaşlar, işlemler için sıraya girerek yurda giriş yaptı. Girişte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tek kişilik odalara alınarak 14 günlük gözetim sürecine alındı.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunarken, yurda yerleştirilen vatandaşların tüm ihtiyaçları Bursa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Ayrıca polis ekipleri yurt etrafında geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Yurt dışından getirilen 125 vatandaş karantina yurduna alındı

Kaynak: İHA

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