Yurt dışından getirilen 103 kişi Sakarya'da karantinaya alındı KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen, aralarında öğrenci ile TIR şoförlerinin de bulunduğu 103 kişi Sakarya'da yurtta karantina altına alındı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen, aralarında öğrenci ile TIR şoförlerinin de bulunduğu 103 kişi Sakarya'da yurtta karantina altına alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hava ve kara sınırlarının kapatılmasının ardından Türkiye'ye gelemeyen öğrenci ve TIR şoförleri Ukrayna'dan deniz yoluyla Türkiye'ye getirildi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı'na yanaşan gemiden inen 103 kişi, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından araçlarla Serdivan ilçesine getirildi. 13 TIR şoförü, Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na, 90 öğrenci ise Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Rahime Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildi. Tek kişilik odalara alınan 103 kişi, 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Kaynak: DHA