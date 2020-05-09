Yurt dışından gelerek Türkiye'den geçecek veya ülkeye girecek şoförler için ilave tedbirler alındı
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Yurt dışından gelerek Türkiye'den geçecek veya ülkeye girecek şoförler için ilave tedbirler alındı

Yurt dışından gelerek Türkiye'den geçecek veya ülkeye girecek şoförler için ilave tedbirler alındı
09.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 09.05.2020 18:36

Samsun'da yurt dışından gelerek Türkiye'den geçecek veya ülkeye girecek şoförler için ilave tedbirler alındı.

Samsun'da yurt dışından gelerek Türkiye'den geçecek veya ülkeye girecek şoförler için ilave tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak sınır kapılarından giriş çıkışlar hariç olmak üzere ülkeden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkeye giriş çıkış yapacak araç ve şoförlere geçiş izni verilmesi için sağlamaları gereken şartlara ilişkin kararlar alındığı belirtildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolünün sağlık birimlerince yapılmasına ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişilere geçiş izni verilmemesine karar verilirken, giriş yapan araçların dezenfeksiyon işlemine tabi tutulması istendi.

Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmalarının sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergahlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların araç takip sistemi üzerinden takip edilmesi suretiyle en uzak sınır kapısından 36 saat, diğer sınır kapılarından 24 saat içinde ayrılmaları sağlanacak. Bu süre yol durumu, hava şartları, çıkış yapılacak gümrük idaresindeki yoğunluk durumu gibi hususlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince 48 saate kadar uzatılabilecek." ifadeleri kullanıldı.

Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili valilik veya kaymakamlıklarca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Türkiye'den transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname alınacak. Bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecek. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunması, araçların ülkemizden çıkması halinde giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişinin onaylanmaması kararlaştırıldı."

Koronavirüsle mücadele kapsamında hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde Türk şoförlerin tedavi altına alınacağı, yabancı şoförlere geçiş izni verilmeyeceği bildirilen açıklamada, hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde ise Türk şoförlerin 14 günlük karantinaya alınacağı, yabancı şoförlerin ülkeye girişlerini takip eden en kısa sürede ülkeden çıkış yapacaklarını taahhüt etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin verileceği anlatıldı.

Açıklamada, olası Ro-Ro taşımacılığına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Yalnızca dorse konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu taşımacılığına izin verilmeyecek. Samsun Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde yukarıda belirtilen tüm kurallar yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacak. Kurallar Samsun Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilecek. Gemilere binmesi uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere bildirilecek. Ro-Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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