Yurt Dışından Gelenlerin Zorunlu Karantinası
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Yurt Dışından Gelenlerin Zorunlu Karantinası

Yurt Dışından Gelenlerin Zorunlu Karantinası
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1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılanlar ile Afganistan veya Pakistan'dan gelenler ya da son on dört günde bu ülkelerden birinde bulunduğu anlaşılanlar, kahvaltı dahil ücretleri kendileri tarafından...

1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılanlar ile Afganistan veya Pakistan'dan gelenler ya da son on dört günde bu ülkelerden birinde bulunduğu anlaşılanlar, kahvaltı dahil ücretleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle İlimiz Öğretmenevi'nde konaklatılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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