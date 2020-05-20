Yurt dışından gelenlerin izalasyonları artık yurtlarda yapılmayacak Sağlık Bakanlığı, yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının KYK yurtlarında yapılmayacağını ve yurtlarda kalanların ise 14 gün karantina süresini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs tarihine kadar yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının KYK yurtlarında yapılmayacağını ve yurtlarda kalanların ise 14 gün karantina süresini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs tarihine kadar yapılacağını duyurdu. (İHA) Kaynak: İHA