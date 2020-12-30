Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması havalimanlarında da başladı
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Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması havalimanlarında da başladı

30.12.2020 08:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:16
Yurt dışından gelenlere

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması, Türkiye'deki tüm hudut kapılarıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda da başlatıldı.

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması, Türkiye'deki tüm hudut kapılarıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda da başlatıldı.

Gece yarısından sonra başlatılan uygulama kapsamında uçakla Türkiye'ye gelen tüm dış hat yolcuları, çıkış istasyonundaki bilet ve bagaj işlemleri sırasında test sonuçlarını ibraz etti.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin yerel tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00: 00 itibarıyla, Türkiye'deki regülasyon gereği, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Altı yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, transit yolcuların PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını da ayrıca dikkate almaları gerektiği aktarılarak, "Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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