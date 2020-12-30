Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması başladı
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Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması başladı

30.12.2020 01:24 | Son Güncelleme: 30.12.2020 01:30

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması hudut kapılarında başladı.

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması hudut kapılarında başladı.

Gece yarısından sonra başlatılan uygulama kapsamında Edirne Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen yolcuların PCR test sonuçlarını kontrol etti.

Negatif test sonucu ibraz eden yolcular yollarına devam etti. PCR testi bulunmayan bazı yolcular ise geri döndü.

Uygulama mart ayına dek sürecek

Uygulamaya göre, hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel) karantina altına alınacak.

Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya alınacak.

Karantinanın 7. gününde PCR testleri negatif çıkanlar için karantina süresi tamamlanmış sayılacak. Testi pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığının Kovid-19 rehberi doğrultusunda yapılacak.

Uygulama mart ayı başına kadar devam edecek.

Yurt dışından gelenlere 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması başladı
Yurt dışından gelenlere 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması başladı
Yurt dışından gelenlere 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması başladı
Yurt dışından gelenlere 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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