Yurt dışından gelenlere PCR testi ibraz zorunluluğu yarın başlıyor
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Yurt dışından gelenlere PCR testi ibraz zorunluluğu yarın başlıyor

29.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:02
Yurt dışından gelenlere PCR testi ibraz zorunluluğu yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Aralık'tan itibaren hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcularda son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonucu olması gerekeceğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Aralık'tan itibaren hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcularda son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonucu olması gerekeceğini açıklamıştı. Uygulama yarın Kapıkule başta olmak üzere tüm kara sınır kapılarında başlıyor.

Yurt dışından gelen tüm yolculara son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak.

Fahrettin Koca, Twitter hesabından "28 Aralık'tan itibaren yurt dışından hava yoluyla, 30 Aralık'tan itibaren kara yoluyla gelen her yolcu negatif PCR test sonucu ibraz edecek" açıklamasını yapmıştı.

Yunanistan'a ve Bulgaristan'a açılan başta Kapıkule olmak üzere tüm kara sınır kapılarında, uygulama yarın itibariyle başlayacak. PCR test sonucu ibrazı uygulamasının gelecek 3 ay süreyle devam ettirileceği de bildirildi. - EDİRNE

Yurt dışından gelenlere PCR testi ibraz zorunluluğu yarın başlıyor
Yurt dışından gelenlere PCR testi ibraz zorunluluğu yarın başlıyor
Yurt dışından gelenlere PCR testi ibraz zorunluluğu yarın başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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