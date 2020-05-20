Yurt Dışından Gelenler KYK Yurtlarında Kalmayacak
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Yurt Dışından Gelenler KYK Yurtlarında Kalmayacak

Yurt dışından gelen vatandaşlar artık KYK yurtlarında karantinaya alınmayacak. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge.

Yurt Dışından Gelenler KYK Yurtlarında Kalmayacak
20.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:48

Yurt dışından gelen vatandaşlar artık KYK yurtlarında karantinaya alınmayacak. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge.

Yurt Dışından Gelenler Evde Karantinaya Alınacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede kişilerin hava alanlarında yapılan muayeleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlenimlerinin yapılacağı söylendi.

Haber Global'in aktardığı habere göre, halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlanmasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

Koronavirüste Son Durum Ne? Türkiye Vaka Sayısı ve Can Kaybı 19 Mayıs

19 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 151.615 oldu. Toplam can kaybı ise 4.199'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 882, toplam entübe hasta sayısının ise 455 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 112.895 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.675.517 olduğu paylaşıldı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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