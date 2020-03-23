Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu'daki yurda yerleştirildi.

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu'daki yurda yerleştirildi.

Yunanistan'dan hareket ederek İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, otobüsle kente getirildi.

Yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurt girişinde kontrolden geçirilen 39 yolcu kendileri için ayrılan odalara alındı.

Yurtta 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak yolculara Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar tarafından destek sunulacak.

Maske ve eldivenle koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.

Kaynak: AA